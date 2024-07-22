В этот день в Украине будет сохраняться переменная облачность. Заметим, что жителям восточных и западных областей пригодится зонтик.
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Какой будет погода в Украине 23 июля
Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, Сумской, а днем также в западных и Житомирской областях возможны местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не предвидится.
Ветер будет преимущественно северным, со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, днем столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов. В южных областях ночью будет несколько теплее – 19 – 24 градусов, а днем – 29 – 34 градусов.
Какая погода будет в Киеве и области
На Киевщине прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет северным, со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 14 – 19 градусов, днем – 25 – 30 градусов. В Киеве ночью ожидается 17 – 19 градусов, днем температура поднимется до 27 – 29 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
Киев – +27...+29
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +31...+33
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +28...+30
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +27...+29
Днепр – +27...+29
Запорожье – +30...+32
Донецк – +27...+29
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Прогноз погоды в Украине 23 июля / Карта Укргидрометцентра