В этот день в Украине будет сохраняться переменная облачность. Заметим, что жителям восточных и западных областей пригодится зонтик.

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Какой будет погода в Украине 23 июля

Во вторник, 23 июля, в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, Сумской, а днем также в западных и Житомирской областях возможны местами кратковременные дожди и грозы. На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер будет преимущественно северным, со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах 14 – 19 градусов, днем столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов. В южных областях ночью будет несколько теплее – 19 – 24 градусов, а днем – 29 – 34 градусов.

Какая погода будет в Киеве и области

На Киевщине прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет северным, со скоростью 3 – 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 14 – 19 градусов, днем – 25 – 30 градусов. В Киеве ночью ожидается 17 – 19 градусов, днем температура поднимется до 27 – 29 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев – +27...+29

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +27...+29

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +27...+29

Запорожье – +30...+32

Донецк – +27...+29

Луганск – +26...+28

Харьков – +26...+28

Прогноз погоды в Украине 23 июля / Карта Укргидрометцентра