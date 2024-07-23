Синоптики также предупреждают об опасных явлениях. Так, 24 июля днем в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра скоростью около 15 – 20 метров в секунду.

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Какой будет погода в Украине 24 июля

По данным Укргидрометцентра, 24 июля в западных областях будет облачно с прояснениями, ночью местами будет наблюдаться небольшой дождь. Днем для этого региона будут умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы ветра скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В то же время на Закарпатье и в Карпатах местами будут значительные дожди. Температура воздуха там будет достигать 12 – 17 градусов ночью и 22 – 27 градусов днем. В Карпатах ночью будет 9 – 14 градусов тепла, днем – 16 – 21.

На остальной части территории Украины будет переменная облачность, без осадков, только днем на Житомирщине и Винницкой области местами кратковременный дождь. Температура ночью будет достигать 14 – 19 градусов тепла, днем 25 – 30 градусов. В частности, в южной части ночью прогнозируют 19 – 24 градусов, а днем 29 – 34.

Синоптики говорят, что ветер будет преимущественно северо-восточного направления со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +26...+28

Ужгород – +25...+27

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +24...+26

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +25...+27

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +29...+31

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +26...+28

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +26...+28

Днепр – +27...+29

Запорожье – +31...+33

Донецк – +26...+28

Луганск – +25...+27

Харьков – +26...+28.



Прогноз погоды в Украине 24 июля / Карта Укргидрометцентра