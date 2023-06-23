В субботу ожидаются осадки почти по всей территории Украины. В то же время, далеко не во всех регионах спадет жара.

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Где в Украине будет дождь 24 июня

Ночью на Западе пройдут умеренные дожди. На остальных территориях Украины ночное время пройдет без осадков. Ночная температура будет составлять +15…+20.

Днем на Западе ожидаются сильные дожди с грозами. Также там возможен град и шквалы 15-20 метров в секунду. А еще в большинстве западных областей спадет жара. Столбики термометров будут показывать от 19 до 24 градусов тепла.

На Севере, Центре и Востоке днем возможны кратковременные дожди. Также возможны грозы. На Юге день, по прогнозам синоптиков, пройдет без осадков. В южных областях будет переменная облачность. В северных, центральных, восточных и южных областях на выходных будет жарко. Дневная температура в этих регионах составит +27…+32. Ветер ожидается западный и юго-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах 24 июня

  • Киев – +28...+30
  • Ужгород – +22...+24
  • Львов – +22...+24
  • Ивано-Франковск – +21...+23
  • Тернополь – +22...+24
  • Черновцы – +22...+24
  • Хмельницкий – +22...+24
  • Луцк – +23...+25
  • Ровно – +21...+23
  • Житомир – +27...+29
  • Винница – +29...+31
  • Одесса – +29...+31
  • Николаев – +28...+30
  • Херсон – +28...+30
  • Симферополь – +28...+30
  • Кропивницкий – +31...+33
  • Черкассы – +29...+31
  • Чернигов – +26...+28
  • Сумы – +26...+28
  • Полтава – +29...+31
  • Днепр – +29...+31
  • Запорожье – +29...+31
  • Донецк – +28...+30
  • Луганск – +27...+29
  • Харьков – +28...+30

Прогноз погоды на 24 июня / Фото Укргидрометцентра