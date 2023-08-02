По всей Украине в четверг ожидается переменная облачность. Ветер будет западным и юго-западным. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.

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Где 3 августа пройдут дожди с грозами

Днем в четверг осадки будут только на крайнем Западе и Востоке. Кратковременные летние дожди и грозы возможны в Волынской, Львовской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории Украины дневных осадков не ожидается.

Средняя температура днем будет +25…+30. Прохладнее всего будет в Карпатах, где столбики термометров будут показывать +20…+25. Жарче всего будет в Одессе. Там температура может подняться до +33.

Температура в областных центрах Украины

Киев – +27...+29

Ужгород – +28...+30

Львов – +27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – +28...+30

Черновцы – +29...+31

Хмельницкий – +28...+30

Луцк – +27...+29

Ровно – +27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – +28...+30

Одесса – +30...+32

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+32

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +28...+30

Чернигов – +26...+28

Сумы – +25...+27

Полтава – +27...+29

Днепр – +29...+31

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +28...+30



Погода в Украине 3 августа / Карта Укргидрометцентра