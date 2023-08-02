По всей Украине в четверг ожидается переменная облачность. Ветер будет западным и юго-западным. Его скорость будет составлять 3 – 8 метров в секунду.
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Где 3 августа пройдут дожди с грозами
Днем в четверг осадки будут только на крайнем Западе и Востоке. Кратковременные летние дожди и грозы возможны в Волынской, Львовской, Харьковской и Луганской областях. На остальной территории Украины дневных осадков не ожидается.
Средняя температура днем будет +25…+30. Прохладнее всего будет в Карпатах, где столбики термометров будут показывать +20…+25. Жарче всего будет в Одессе. Там температура может подняться до +33.
Температура в областных центрах Украины
- Киев – +27...+29
- Ужгород – +28...+30
- Львов – +27...+29
- Ивано-Франковск – +28...+30
- Тернополь – +28...+30
- Черновцы – +29...+31
- Хмельницкий – +28...+30
- Луцк – +27...+29
- Ровно – +27...+29
- Житомир – +27...+29
- Винница – +28...+30
- Одесса – +30...+32
- Николаев – +28...+30
- Херсон – +29...+31
- Симферополь – +29...+32
- Кропивницкий – +27...+29
- Черкассы – +28...+30
- Чернигов – +26...+28
- Сумы – +25...+27
- Полтава – +27...+29
- Днепр – +29...+31
- Запорожье – +29...+31
- Донецк – +28...+30
- Луганск – +29...+31
- Харьков – +28...+30
Погода в Украине 3 августа / Карта Укргидрометцентра