Местами отметка термометра будет превышать 10 градусов тепла, что выше климатической нормы. Однако о температурных рекордах речь пока не идет.

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Погода в областях

Синоптики прогнозируют, что 3 декабря на Западе и Севере Украины следует рассчитывать на снег и дождь. Кроме этого, местами возможно налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица (ночью на западе страны сильные осадки). В воскресенье ночью и утром в Украине, кроме Запада и Юга, возможно туман.

Температура в северных и западных областях ночью будет достигать 0 – 5 градусов мороза, днем около 0 градусов. В центральных областях ночью прогнозируют 0 – 5 градусов тепла, днем 5 – 10 градусов выше нуля. На остальной территории ночью температура не будет превышать 4 – 9 градусов тепла, днем 10 – 16 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на западный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду, местами по стране возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах

Киев 0…+2;

Ужгород 0…+2;

Львов -4…-2;

Ивано-Франковск -4...-2;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -4...-2;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -4…-2;

Ровно -4…-2;

Житомир +2…+4;

Винница +2…+4;

Одесса +11..+13;

Николаев +12…+14;

Херсон +12…+14;

Симферополь +13…+15;

Кропивницкий +7…+9;

Черкассы +6…+8;

Чернигов 0…+2;

Суммы +1…+3;

Полтава +6…+8;

Днепр +9…+11;

Запорожье +13…+15;

Донецк +12…+14;

Луганск +11…+13;

Харьков +8…+10.

Прогноз погоды в Украине на 3 декабря / Укргидрометцентр