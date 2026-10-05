Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 5 октября, осадков не ожидается из-за повышенного атмосферного давления. Температура воздуха составит +6…+11 градусов ночью и +17…+23 градуса днем.

Во вторник, 6 октября, сухая погода сохранится во всех регионах. Ночью ожидается +7…+12 градусов, а днем потеплеет до +17…+23 градусов.

В среду, 7 октября, в Украине также будет малооблачно и без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ночью температура воздуха составит +7…+13 градусов, а на побережье морей – до +15 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В четверг, 8 октября, осадков по-прежнему не будет. А вот слабый туман возможен местами ночью и утром. Температура воздуха составит +8…+14 градусов ночью и +20…+26 градусов днем.

В пятницу, 9 октября, ночью в западных областях, а днем в северных, центральных и северо-восточных регионах пройдут кратковременные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. Кроме того, на западе страны местами возможны порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду. Ночью температура составит +8…+14 градусов. Днем в северных и западных областях столбики термометров покажут +12…+17 градусов, а в других регионах поднимутся до +18…+23 градусов.

В субботу, 10 октября, ночью в восточных областях и Приазовье прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Температура опустится до +2…+7 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.

В воскресенье, 11 октября, в Украине преобладает погода без осадков. Однако местами в северо-западных регионах будут идти дожди. Ночью температура воздуха составит +6…+11 градусов, а днем потеплеет до +15…+20 градусов.