До -7 градусов ночью: где в Украине заснежит в ближайшие выходные

Погода

Также местами ожидается порывистый ветер северного и северо-западного направлений. Об этом говорится в прогнозе синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Похолодание на выходных

Суббота, 7 ноября

В западных областях в эти сутки осадков не предвидится. Температура воздуха составит -5…0 градусов ночью и +2…+7 градусов днем.

В северных регионах только в ночные часы местами возможны небольшой снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4…+1 градуса, а днем поднимется до 0…+5 градусов.

В центральных областях небольшой мокрый снег местами пройдет ночью и утром. Температура составит -2…+3 градуса ночью и 0…+5 градусов днем.

На юге страны и в Крыму в течение суток холодный фронт будет вызывать небольшой дождь, который будет переходить в мокрый снег. Днем местами порывы северного ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха составит -1…+4 градуса ночью и +2…+7 градусов днем.

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В восточных регионах небольшой мокрый снег и снежная крупа ожидаются ночью и в первой половине дня. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от -2 до +3 градусов, а днем – от 0 до +5 градусов.

Воскресенье, 8 ноября

В западных областях осадков снова не прогнозируется, однако возможен туман. Температура воздуха ночью составит -6…-1 градусов, а днем поднимется до +3…+8 градусов.

На севере страны осадков не ожидается. Показания термометров опустятся до -5…0 градусов ночью и достигнут +2…+7 градусов днем.

В центральных регионах сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градуса, а днем – от +3 до +8 градусов.

В южных областях и Крыму осадки и ветер стихнут. В ночные часы похолодает до -3…-2 градусов, а днем столбики термометров покажут +4…+9 градусов.

В восточных регионах будет преобладать сухая погода. Температура воздуха составит -7…-2 градусов ночью и +1…+6 градусов днем.