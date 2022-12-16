В пятницу дожди обещают в Центре Украины. В частности, без зонтов лучше не выходить жителям Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей.
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На сколько в Украине задержатся дожди
Небольшой дождь будет сопровождаться довольно сильным ветром. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха будет плюсовой – +3…+5 градусов.
17 декабря дожди распространятся еще в ряд областей:
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую,
- Запорожская,
- Луганскую,
- Донецкую,
- Харьковскую,
- Закарпатскую.
Но воздух станет теплее. Для середины декабря показатели будут очень высокими – до +13 градусов в Центре и на Востоке. В Херсоне будет еще теплее – столбики термометров поднимутся до +15 градусов. В то же время в Крым придет весна – там обещают +17...+19 градусов.
Потепление будет сопровождаться и ярким солнцем. Несмотря на то, что будет идти дождь, небо днем будет ясным.
Заметим, что на Севере и на Западе также будут дожди, но вместе с ними и снег.
Последним дождливым днем будет 18 декабря. Правда, в этот день дождь будет падать в южных областях и на Донбассе. В Центре к нему прибавится мокрый снег. Температура воздуха опустится, но все еще будет плюсовой.