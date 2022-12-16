В пятницу дожди обещают в Центре Украины. В частности, без зонтов лучше не выходить жителям Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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На сколько в Украине задержатся дожди

Небольшой дождь будет сопровождаться довольно сильным ветром. Его скорость будет составлять 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха будет плюсовой – +3…+5 градусов.

17 декабря дожди распространятся еще в ряд областей:

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую,

Запорожская,

Луганскую,

Донецкую,

Харьковскую,

Закарпатскую.

Но воздух станет теплее. Для середины декабря показатели будут очень высокими – до +13 градусов в Центре и на Востоке. В Херсоне будет еще теплее – столбики термометров поднимутся до +15 градусов. В то же время в Крым придет весна – там обещают +17...+19 градусов.

Потепление будет сопровождаться и ярким солнцем. Несмотря на то, что будет идти дождь, небо днем будет ясным.

Заметим, что на Севере и на Западе также будут дожди, но вместе с ними и снег.

Последним дождливым днем будет 18 декабря. Правда, в этот день дождь будет падать в южных областях и на Донбассе. В Центре к нему прибавится мокрый снег. Температура воздуха опустится, но все еще будет плюсовой.

Обратите внимание! О том, что в Украине потеплеет и выпадет дождь говорил и синоптик Игорь Кибальчич. Он отмечал, что такие показатели будут аномальными.