Но ждать ли еще значительного похолодания – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Смотрите также В Украине ощутимо пригреет: какую самую высокую температуру прогнозируют синоптики

Будет ли похолодание в марте

Днем 5 марта наблюдалось +9 – +14 градусов, а на Прикарпатье даже до +19. Прохладнее на Востоке и Северо-Востоке, в частности, +4 – +9 градусов.

6 – 7 марта в Украине уже ожидаем +10 – +17 градусов. То есть это настоящая весенняя температура. 8 – 9 числа возможно местами до +18 градусов прогреется приземный слой воздуха по южным областям. Остальная территория все же останется в пределах +10 – +16 градусов,

– отметила Наталья Птуха.

Добавила, в принципе, по прогнозам и тенденциям в дальнейшем, эта неделя у нас будет теплая. И следующая начинается практически с такими же температурами.

Однако уже после 10 числа, со вторника, немножечко может быть определенное снижение температуры. Не критично, просто на несколько градусов ниже, без этих +17 – +18 градусов,

– рассказала синоптик.

Залива холода пока не ожидается. Впрочем, точно сказать, будет ли еще в марте значительное похолодание, пока нельзя. Хотя вероятность такая сохраняется.

Потому что это переходный месяц. И не было еще такого, чтобы весь месяц сразу держались высокие значения температуры и потом шли постоянно на повышение. Все же в марте еще могут быть заливы холода. В принципе мы их во второй половине марта ожидаем. Определенное снижение может быть,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, температура не может постоянно удерживаться в пределах +15 – +17 градусов. Все же ожидаются колебания на несколько градусов.

Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о прогнозах на первый месяц весны в Украине уже скоро читайте на сайте 24 Канала.