Без морозов и снега: в Укргидрометцентре рассказали, какую погоду на самом деле ожидать в эти дни

Погода

Синоптики не отмечают предпосылок для одновременного наступления снега и сильных морозов в ближайшие дни, сообщил Укргидрометцентр.

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Какую погоду ожидать?

Вместо этого синоптики сообщили, что в пятницу, 30 октября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями без значительных осадков. Небольшой дождь возможен только ночью на юге страны. Ночная температура составит +2…+8 градусов, а днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. В то же время в Закарпатье, в южных и восточных областях ожидается до +15 градусов.

В последний день октября, 31 числа, осадки пройдут только в западных и восточных регионах. Столбики термометров ночью покажут +2…+8 градусов, на побережье морей – до +11 градусов. В дневные часы ожидается +7…+12 градусов, на юго-востоке также до +15 градусов.

В конце недели, 1 ноября, небольшие дожди пройдут на северо-востоке, в Закарпатье и Прикарпатье, а мокрый снег возможен только в Карпатах. Днем температура будет колебаться в пределах +7…+12 градусов, на юге и востоке страны – до +15 градусов.

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В дальнейшем, 2 ноября, осадки прекратятся по всей стране. Ночью ожидается 0…+6 градусов, а днем термометры покажут +5…+10 градусов. При этом на юге и юго-востоке сохранятся +10…+15 градусов.

Почему меняются долгосрочные прогнозы

Специалисты отмечают, что погода – это сложная система, на которую влияет взаимодействие многих атмосферных процессов. Чем больше срок прогнозирования, тем выше неопределенность.

Прогноз на 3 – 5 суток позволяет оценить ожидаемое развитие погодных условий на ближайший период, а консультативный прогноз на 6 – 10 суток – очертить вероятный характер погоды в дальнейшем– отметили в ведомстве.

Согласно консультативному прогнозу, до 5 ноября ожидаются дожди, а 4 – 5 ноября в Карпатах, а также в западных и северных регионах вероятен мокрый снег. При этом ночью прогнозируется 0…+6 градусов, на юго-востоке и востоке страны – до +10 градусов. Днем столбики термометров поднимутся лишь до +5…+10 градусов.

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Кроме того, на 4–5 ноября синоптики прогнозируют вероятное понижение температуры на 3 – 5 градусов в большинстве областей, кроме юго-востока и востока страны.

Доверяйте фактам, а не громким заголовкам, и следите за ежедневными прогнозами погоды в нашем приложении "цеПогода"– говорится в сообщении.