Так, в интервью 24 Каналу Наталья Птуха поделилась ориентировочными прогнозами погоды до конца марта. Синоптик рассказала, чего ждать на следующей неделе.

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Как изменится погода на следующей неделе

В начале следующей недели в Украине еще могут быть осадки. Однако, преимущественно жидкой фазы – дождь. То есть возможно прохождение циклона.

Где-то 25 числа произойдет определенное изменение синоптической ситуации. И на этой неделе интенсивность осадков постепенно будет спадать, а выходные в Украине будут довольно спокойные и весенние,

– рассказала Наталья Птуха.

Добавила, что на следующей неделе преимущественно будет дождь. Разве что на высокогорье Карпат возможен мокрый снег. Впрочем, заливов холода, которые бы побудили к снегу в Украине, синоптики уже не ожидают.

Синоптик добавила, что температура также будет повышаться до понедельника. Поэтому сейчас как раз-таки тенденция к потеплению, весенней погоды. Однако, нельзя говорить, со следующей недели будут выше или намного выше показатели.

Если в понедельник изменится синоптическая ситуация, то может быть больше облаков и, соответственно, осадков. Поэтому, возможно, в дневные часы даже несколько меньше будет прогреваться воздух. Но надеемся, что уже таких заливов холода не будет, по крайней мере в ближайшей синоптической перспективе. Ну и, конечно, в соответствии с климатическими условиями,

– подчеркнула Птуха.

Заметила, уже третья декада марта, поэтому если и будут какие-то морозы или сильные заливы холода, то это уже будет немного аномально. А сейчас уже не должно быть таких больших минусов. И по прогнозам они не ожидаются.