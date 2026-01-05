Морозы усилятся до -20, осадки прогнозируют ежедневно: какой будет погода на этой неделе

На следующей неделе в Украине будет колебаться температура воздуха и погода в целом будет неустойчивой. Циклоны принесут на нашу территорию обильные осадки в виде дождя и снега, а также порывистый ветер.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на этой неделе?

В понедельник, 5 января, днем ожидается неустойчивая и влажная погода. В большинстве областей пройдет снег и дождь. Осадков не будет только в северо-западной части страны. На дорогах будет удерживаться гололедица и местами будет туман. Днем температура воздуха будет достигать 3 – 8 градусов мороза, а на Юге и в Приазовье от 0 до 5 градусов тепла.

Во вторник, 6 января, с южной части будет идти малоподвижный теплый фронт. В Украине прогнозируют снег, который будет переходить в дождь на большей части территории страны. Местами, кроме Юга, может появляться гололед и туман. Ветер прогнозируется скоростью 3 – 8 метров за секунду. Ночная температура воздуха в северных и западных областях будет от -5 до -10 градусов, а днем прогреется 0...-5 градусов. На остальной территории будет от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла ночью. Днем от 0 до 7 градусов тепла. В Крыму прогнозируется от +11 до +13 градусов.

В среду, 7 января, на Правобережье будет идти снег и мокрый снег, а на Левобережье – дождь. В Карпатах, на Закарпатье, в Крыму и Приазовье ожидаются значительные осадки. Кое-где прогнозируют туман и гололед. В северных и западных регионах будет от 4 до 9 градусов мороза ночью, а днем – от -1 до -6 градусов. На остальной территории температура в течение суток будет составлять 0 – 7 градусов тепла. Теплее будет в Крыму и в Одесской области – там прогнозируют от 7 до 11 градусов с отметкой "плюс".

В четверг, 8 января, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Местами возможны значительные осадки. Также возможно в этот день пройдут грозы в центральных и южных областях. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду, а Левобережье – от 15 до 20 метров в секунду. На Западе температура воздуха будет достигать от 1 до 7 градусов мороза. В других регионах прогнозируют 0 – 7 градусов тепла. В южных, восточных и местами центральных областях будет 8 – 11 градусов тепла.

В пятницу, 9 января, на погоду будут влиять циклоны и атмосферные фронты, что принесут в большинство областей дожди с переходом в снег. Местами будет образовываться гололедица. Шквальный ветер силой 15 – 20 метров в секунду прогнозируется местами на Левобережье. Температура воздуха снизится до 2 – 10 градусов мороза, а в северо-западных областях местами может быть сильный мороз от -11 до -14 градусов. В юго-восточной части будет от 0 до 5 градусов тепла.

В субботу, 10 января, в Украине также будет холодно и будет идти небольшим снегом. На дорогах гололедица. Ночью синоптик прогнозирует от 9 до 14 градусов, местами на Севере и Западе будет 15 – 19 градусов мороза. Днем температура вырастет до -6...-11 градусов мороза, а в Крыму ожидается от 0 до -5 градусов.

В воскресенье, 11 января, на большей части территории Украины ожидается небольшой снег. Также на дорогах будет образовываться гололедица и снежный накат. В ночные часы прогнозируется от 9 до 14 градусов мороза. На Западе и Севере мороз местами может опускаться до -15...-20 градусов. Днем предварительно будет от 6 до 11 градусов мороза, а в Крыму и Приазовье – около 0 градусов.

Какая погода ожидается в ближайшее время?