Морози посиляться до -20, опади прогнозують щодня: якою буде погода цього тижня

Наступного тижня в Україні коливатиметься температура повітря й погода загалом буде нестійкою. Циклони принесуть на нашу територію рясні опади в вигляді дощу та снігу, а також рвучкий вітер.

Про це пише 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Зима щедра на сніг: де в Україні кучугури "зростуть" до 40 сантиметрів

Яка погода буде цього тижня?

У понеділок, 5 січня, вдень очікується нестійка та волога погода. У більшості областей пройде сніг та дощ. Опадів не буде лише в північно-західній частині країни. На дорогах утримуватиметься ожеледиця й подекуди буде туман. Удень температура повітря досягатиме 3 – 8 градусів морозу, а на Півдні та у Приазов'ї від 0 до 5 градусів тепла.

У вівторок, 6 січня, з південної частини йтиме малорухомий теплий фронт. В Україні прогнозують сніг, який переходитиме в дощ на більшій частині території країни. Місцями, крім Півдня, може з'являтися ожеледь і туман. Вітер прогнозується швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. Нічна температура повітря в північних та західних областях буде від -5 до -10 градусів, а вдень прогріється 0…-5 градусів. На решті території буде від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла вночі. Удень від 0 до 7 градусів тепла. В Криму прогнозується від +11 до +13 градусів.

У середу, 7 січня, на Правобережжі йтиме сніг та мокрий сніг, а на Лівобережжі – дощ. У Карпатах, на Закарпатті, в Криму та Приазов'ї очікуються значні опади. Подекуди прогнозують туман та ожеледицю. У північних та західних регіонах буде від 4 до 9 градусів морозу вночі, а вдень – від -1 до -6 градусів. На решті території температура протягом доби складатиме 0 – 7 градусів тепла. Тепліше буде у Криму та на Одещині – там прогнозують від 7 до 11 градусів із позначкою "плюс".

У четвер, 8 січня, синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Місцями можливі значні опади. Також можливо цього дня пройдуть грози в центральних та південних областях. Пориви вітру сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду, а Лівобережжі – від 15 до 20 метрів за секунду. На Заході температура повітря сягатиме від 1 до 7 градусів морозу. В інших регіонах прогнозують 0 – 7 градусів тепла. У південних, східних та місцями центральних областях буде 8 – 11 градусів тепла.

У п'ятницю, 9 січня, на погоду впливатимуть циклони та атмосферні фронти, що принесуть у більшість областей дощі з переходом у сніг. Місцями утворюватиметься ожеледиця. Шквальний вітер силою 15 – 20 метрів за секунду прогнозуюся місцями на Лівобережжі. Температура повітря знизиться до 2 – 10 градусів морозу, а в північно-західних областях подекуди може бути сильний мороз від -11 до -14 градусів. У південно-східній частині буде від 0 до 5 градусів тепла.

У суботу, 10 січня, в Україні також буде холодно та йтиме невеликим снігом. На дорогах ожеледиця. Уночі синоптик прогнозує від 9 до 14 градусів, місцями на Півночі та Заході буде 15 – 19 градусів морозу. Удень температура зросте до -6…-11 градусів морозу, а в Криму очікується від 0 до -5 градусів.

У неділю, 11 січня, на більшій частині території України очікується невеликий сніг. Також на дорогах утворюватиметься ожеледиця та сніговий накат. В нічні години прогнозується від 9 до 14 градусів морозу. На Заході та Півночі мороз місцями може опускатися до -15...-20 градусів. Удень попередньо буде від 6 до 11 градусів морозу, а в Криму та Приазов'ї – близько 0 градусів.

Яка погода очікується найближчим часом?