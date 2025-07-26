Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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В каких областях будут дожди, грозы и град на выходных?

На Западе и Севере атмосферные фронты и циклоническая деятельность вызовут грозовые дожди. Кое-где также будет град и шквалы.

Так, в субботу, 26 июля, в течение суток в западных областях местами кратковременные грозовые дожди, днем на Буковине и Прикарпатье местами возможен град и шквалы до 20 метров в секунду.

В северных регионах Кибальчич прогнозирует небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Кстати, на Востоке преимущественно без осадков, однако в Харьковской области местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 27 июля, на Западе погода будет неустойчивой. Пройдут грозовые дожди. Днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – метра в секунду.

Между тем в центральных областях ночью без существенных осадков, днем и вечером на Черкасщине и Кировоградщине грозовые ливни, также возможен град и шквалы.