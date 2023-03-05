Где же в Украине ночью прогнозируют такую температуру, читайте дальше.

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В какой области на следующей неделе ночью прогнозируют +8 градусов

По меньшей мере, до четверга температура воздуха в Украине будет колебаться. В первые дни новой недели ночью почти во всех областях прогнозируют -2...-4 градуса. Чуть теплее только на Юге. В частности, в Одесской области -1...+1 градус, между тем в Крыму уже 0...+2.

Впрочем, это далеко не самые высокие показатели. В четверг, 9 марта, в южных областях до +7. На Востоке ночью еще больше. По предварительному прогнозу, в Луганской области +6...+8 градусов, между тем в Донецкой области +5...+7.

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Прогноз погоды на 9 марта / Прогноз погоды от Укргидрометцентра