Какая будет погода в Украине на Рождество

На Рождество дождь с мокрым снегом возможен в Карпатах и на Севере. Так что ситуация на дорогах будет сложной.

Интересно Зимней сказки не будет: пока в Украине будет продолжаться потепление

Ветер по Украине будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В то же время в Карпатах возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Три царя – снег, дождь и теплая погода – придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю. Циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей,

– рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она добавила, что на Востоке дождя не будет, а на Западе он утихнет во второй половине дня. Температура воздуха будет колебаться от +1…+3 градусов в Центре до +4…+6 градусов на Западе.

Погода в городах Украины на 25 декабря

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +1...+3

Винница – +2...+4

Одесса – +2...+4

Николаев – +4...+6

Херсон – +4...+6

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – +2...+4

Полтава – +2...+4

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +2...+4

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на 25 декабря / Карта Укргидрометцентра