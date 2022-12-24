Какая будет погода в Украине на Рождество
На Рождество дождь с мокрым снегом возможен в Карпатах и на Севере. Так что ситуация на дорогах будет сложной.
Интересно Зимней сказки не будет: пока в Украине будет продолжаться потепление
Ветер по Украине будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В то же время в Карпатах возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Три царя – снег, дождь и теплая погода – придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю. Циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей,
– рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она добавила, что на Востоке дождя не будет, а на Западе он утихнет во второй половине дня. Температура воздуха будет колебаться от +1…+3 градусов в Центре до +4…+6 градусов на Западе.
Погода в городах Украины на 25 декабря
Ужгород – +5...+7
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +1...+3
Винница – +2...+4
Одесса – +2...+4
Николаев – +4...+6
Херсон – +4...+6
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 25 декабря / Карта Укргидрометцентра