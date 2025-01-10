Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Похолодание в Украине

На выходных в Украине ожидается похолодание. Температура снизится вследствие поступления на территорию нашего государства прохладного воздуха с территории Балтийского моря и Скандинавского полуострова.

Наиболее ощутимым будет похолодание в западных регионах страны. Здесь также пройдет умеренный снег, временами возможны метели и снежный накат на дорогах,

– отметил метеоролог.

Добавил, теплая погода с преобладанием положительных значений температуры и осадками в виде дождя сохранится на Юго-Востоке.

В субботу, 11 января, на Западе ночью местами небольшой снег, днем снег, мокрый снег, в Карпатах умеренные снегопады. На дорогах гололедица, также снежный накат. Ветер юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, но в Карпатах днем порывы, 15 – 20 метров на секунду. Ночью 0 – -5 градусов, днем -3 – +2.

На Севере ночью и утром умеренные осадки, – дождь, снег и мокрый снег. Однако днем уже без существенных осадков. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер западный/юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью -1 – +5 градусов, днем -1 – +4.

В центральных областях дождь с переходом в мокрый снег. Местами возможен туман. Ночью ветер южный, а днем западный, 7 – 12 метров в секунду. В течение суток температура будет колебаться в пределах +2 – +7 градусов.

На Юге ночью дождь, днем местами небольшой, на южном берегу Крыма умеренный. Ветер преимущественно северо-западный 7 – 12 метров в секунду. Ночью местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. В течение суток температура воздуха будет колебаться в пределах +3 – +9 градусов.

На Востоке ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Кое-где туман. Ветер южный, днем с переходом на западный, 5 – 10 метров на секунду. Температура будет колебаться в течение суток в пределах +2 – +7 градусов.

В воскресенье, 12 января, на Западе снег, мокрый снег, местами метель, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду. На Прикарпатье и в Карпатах днем порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью -2 – -7, днем -4 – +1.

На Севере ночью без осадков, днем небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южной четверти, 5 – 10 метров в секунду. Ночью 0 – -5, днем -2 – +3 градуса.

В центральных областях без существенных осадков. Местами туман. Ночью ветер переменных направлений, днем южный, 3 – 8 метров на секунду. Температура -4 – +1 и 0 – +5 градусов соответственно.

На Юге осадков преимущественно не будет. Только днем кое-где в Крыму небольшой дождь. Также местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -4 – +1, днем +2 – +7.

На Востоке ночью дождь с мокрым снегом, кроме Харьковщины. Днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью -2 – +3, днем 0 – +5 градусов.