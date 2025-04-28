Об этом в интервью 24 Каналу накануне рассказывала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Когда придет потепление
Синоптик отмечала, что прохладными будут ночи с 27 по 29 апреля. В дальнейшем снова есть тенденция к повышению температуры. Впрочем, конечно, не таких практически летних значений, как до похолодания.
+25 нет, а вот, например, те самые +20 градусов могут быть. Если говорить о 28 апреля, то дневные максимумы будут достигать +10 – +16 градусов, а 29-го уже +14 – +20 градусов,
– рассказала Наталья Птуха.
Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 29 апреля в Украине еще будут заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.
Погода на трое суток
- В ближайшие 3 суток в Украине без осадков. Только 30 апреля ночью на Северо-Востоке, днем в на Западе и Юго-Западе местами небольшие кратковременные дожди.
- Температура воздуха днем 28 апреля +7 – +16 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье, 29 – 20 апреля в Украине +14 – +23 градуса.
- Ночью 30 апреля в Украине уже +5 – +10 градусов.