Об этом в интервью 24 Каналу накануне рассказывала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда придет потепление

Синоптик отмечала, что прохладными будут ночи с 27 по 29 апреля. В дальнейшем снова есть тенденция к повышению температуры. Впрочем, конечно, не таких практически летних значений, как до похолодания.

+25 нет, а вот, например, те самые +20 градусов могут быть. Если говорить о 28 апреля, то дневные максимумы будут достигать +10 – +16 градусов, а 29-го уже +14 – +20 градусов,

– рассказала Наталья Птуха.

Заметим, в Укргидрометцентре прогнозировали, что 29 апреля в Украине еще будут заморозки на поверхности почвы 0 – -5 градусов. Это I уровень опасности, желтый.

Погода на трое суток