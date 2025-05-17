Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Дожди и грозы в Украине

Метеоролог отмечал, что под влиянием циклонической деятельности и атмосферных фронтов в ближайшие дни на территории Украины будут наблюдаться обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града.

Температура воздуха в западных областях сохранится существенно ниже нормы. Однако, на остальной территории будет соответствовать сезону с незначительными отклонениями.

Кибальчич прогнозировал, что в воскресенье на Западе ночью местами небольшие дожди, днем пройдут умеренные, также местами грозы и град. Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, при грозах порывистый.

На Севере ночью умеренные, местами значительные дожди. Днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный / юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, днем возможно усиление до 15 – 20 метров на секунду.

В центральных регионах в течение суток небольшие, местами умеренные дожди. Днем местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный / юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

На Юге ночью без существенных осадков, днем местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер западный/юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

На Востоке ночью умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, также возможны грозы. Ветер южный с переходом днем на западный, 9 – 14 метров на секунду.