Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди в Украине

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что на этой неделе наконец почувствуем настоящее весеннее тепло. В большинстве регионов погоду будет формировать поле повышенного атмосферного давления. Вследствие этого осадков преимущественно не будет. Температура воздуха постепенно возрастет.

Во вторник только на Закарпатье и Прикарпатье пройдут небольшие дожди.

16 числа, в среду, в западных областях также будет ощущаться влияние атмосферного фронта. Но, опять же, это уже будут дожди кратковременного характера такого уже весеннего местами даже могут быть грозы,

– отметила Птуха.

Также добавила, что в ближайшие дни будут преобладать воздушные потоки с юга и юго-востока. Принесут более теплую воздушную мату. Порывы ветра 7 – 12 метров в секунду.

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Где будут дожди / Скриншоты из Укргидрометцентра

Представительница Укргидрометцентра также рассказала, что начиная со среды заморозки уже полностью будут отступать. Ночью температура воздуха будет достигать +3 – +10 градусов, а дневные максимумы будут +17 – +22. Кстати, в конце недели в западных областях местами уже может пригреть до +25 градусов.