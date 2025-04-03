Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Непогода в Украине

В пятницу осадки в Украине преимущественно не ожидаются, разве что на Юге местами возможен небольшой дождь. Ночью +3 – +8 градусов, днем +14 – +19 градусов.

Уже на выходных характер погоды начнет меняться, отметили синоптики.

В субботу, 5 апреля, на Юго-Востоке пройдет небольшой дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, а на Закарпатье и Прикарпатье даже значительные дожди.

Ветер западный, юго-западный, 5 – 10 метров на секунду, в западных областях днем порывы 15 – 20 метров на секунду. Ночью +3 – +8, днем +12 – +17, однако, в северных, Винницкой и Черкасской областях +9 – +14 градусов, на Западе +5 – +10 градусов.



В воскресенье, 6 апреля, в западных, Житомирской и Винницкой областях уже будет идти мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ощутимо снизится. Так ночью до заморозков 0 – -3 градуса, а днем +1 – +3 градусов.

На остальной территории дожди. В течение суток +1 – +6 градусов, но на Юге, Востоке и Днепропетровщине ночью +3 – +8 градусов, днем +10 – +15 градусов.

Ветер северо-западный, на Левобережье юго-западный, 7 – 12 метров на секунду, в западных, днем местами и в восточных и юго-восточных областях порывы 15 – 20 метров на секунду.

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Прогноз на 4 – 6 апреля / Скриншоты из Укргидрометцентра

Заметим, накануне синоптик Наталья Птуха предупреждала, что на выходных ожидаются заливы холода. Похолодание будет значительным. Больше всего его почувствуют жители западных и северных областей.

Предварительно, холод будет удерживаться до 9 апреля. В дальнейшем ожидается повышение температуры воздуха.