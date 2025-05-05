Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Когда будут заморозки и снег

На этой неделе в Украине ожидается прохладная погода с обильными дождями. Все из-за влияния области пониженного атмосферного давления и неустойчивых воздушных масс, а также вследствие поступления холода из северных регионов Европы.

По прогнозу Кибальчича, самая прохладная погода ожидается в северо-западных областях и Карпатском регионе, а теплее всего будет в Крыму и на Юго-Востоке.

В понедельник, 5 мая, в большинстве областей будут идти небольшие, местами умеренные дожди. В Одесской области возможна гроза. Ночью и утром в отдельных регионах возможен слабый туман.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +6 – +12, днем +17 – +23 градуса, в западных областях и на Северо-Востоке +10 – +15 градусов.

Во вторник на большей части территории Украины погода будет дождливой. Сухо только на крайнем Юго-Востоке и в Крыму. В западных и северных областях местами сильные дожди, также возможны отдельные грозы. Ночью и утром местами будет наблюдаться слабый туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

На Севере и Западе ночью +3 – +8, днем +8 – +13. Между тем в других регионах +8 – +13 и +15 – +20 градусов соответственно. На Юго-Востоке, в Крыму и на юге Одесской области +21 – +26.

В среду на большей части территории Украины преимущественно без осадков. Только ночью в северных и восточных регионах небольшие дожди. Местами возможен туман. Ветер северо-западный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью +7 – +12, в северных и западных областях +2 – +7 градусов. Днем +13 – +18 градусов, на крайнем Юге и в Крыму +17 – +22.

В четверг, 8 мая, ночью в Одесской области и Прикарпатье, днем в южных и центральных регионах дожди, местами значительные. В остальных – без существенных осадков. Ветер преимущественно переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

В северных и западных регионах ночью +1 – +6, на поверхности почвы заморозки 0 – -3 градуса. Днем +9 – +14 градусов. Тем временем в остальных регионах ночью +6 – +11 градусов, днем +14 – +19.

В пятницу ночью в юго-восточных областях, днем в западных регионах и в Одесской области пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом. На Западе местами возможны сильные осадки. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью в северных и западных областях +1 – +6, на поверхности почвы местами заморозки 0 – -3 градуса. Днем +8 – +13 градусов. В других регионах ночью ожидается +5 – +10 градусов, днем +13 – +18, а в Крыму до +21 градуса.

В субботу, 10 мая, в южных, центральных и западных регионах сохранится неустойчивая и дождливая погода. На Западе местами значительные осадки. На остальной территории без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду.

Ночью в западных и северных областях ++2 – +7 градусов, днем +8 – +13. В остальных регионах ночью +6 – +12, днем +14 – +19 градусов.

В воскресенье на большей части Украины дожди, временами значительные. Только в северных областях без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5 – 10 метров на секунду. Ночью +2 – +10 градусов, днем +13 – +18 градусов, в западных и центральных областях +8 – +13 градусов.