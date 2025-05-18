Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на неделю 19 – 25 мая

В первой половине недели в большинстве регионов ожидается аномально холодная погода с обильными дождями, которые местами будут сопровождаться грозой и порывистым ветром. Метеоролог объяснил, что будет влиять холодная воздушная масса и циклоническая деятельность.

Только с середины недели и ближе к выходным температура постепенно повысится, особенно на Юге и Востоке. Прохладнее всего погода сохранится в западных и северо-западных регионах.

В понедельник, 19 мая, ночью без существенных осадков, утром и днем в большинстве областей небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах с мокрым снегом. В отдельных пунктах будет отмечаться гроза и мелкий град.

Ветер будет преимущественно юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, во время грозы порывистый. Ночью температура будет колебаться в пределах +5 – +10 градусов, на Северо-Западе +2 – +7 градусов. Днем +14 – +19, на Юге до +22 градусов, только на крайнем Западе еще местами +8 – +13 градусов.

Во вторник, 20 мая, ожидается неустойчивая и дождливая погода по всей Украине. На Юге и Востоке местами осадки будут значительными. Днем в отдельных пунктах возможна гроза и мелкий град.

Ветер на Левобережье юго-западный, на Правобережье северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в южных областях и Крыму порывы, 15 – 20 метров в секунду. Ночью +2 – +8, в центральных и южных областях +8 – +13, днем +12 – +18 градусов, в Карпатском регионе +7 – +12 градусов.

В среду, 21 мая, ожидаются небольшие кратковременные дожди в северных, восточных и местами центральных регионах страны. В остальных областях без существенных осадков.

Ветер западный, 7 – 12 метров на секунду. Температура ночью +3 – +10 градусов, днем +18 – +23 градуса.

В четверг, 22 мая, ночью без существенных осадков, днем местами на Левобережье и в западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет преобладать южного и юго-западного направления, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +7 – +12 градусов, днем +19 – +24 градусов.

В пятницу, 23 мая, в западных областях дожди с грозами, местами возможен град и шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Ветер южный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью +8 – +13, днем +20 – +25 градусов, в Крыму и Юге +23 – +28 градусов, на крайнем Западе +12 – +17 градусов.

В субботу, 24 мая, дожди в северных и юго-западных регионах, местами возможна гроза. В остальных областях без существенных осадков.

Ветер южный, 5 – 10 метров на секунду, на Правобережье переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. На Севере и Западе ночью +3 – +8, днем +10 – +16 градусов. На остальной территории Украины ночью +10 – +15, днем +23 – +28 градусов.

В воскресенье, 25 мая, на Северо-Востоке дожди, временами с грозой. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду.

Ночью на Западе +7 – +12, в остальных регионах +11 – +16 градусов. Днем +18 – +23, на Юго-Востоке и в Крыму +24 – +29 градусов.