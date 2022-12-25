Когда в Украине перестанут падать дожди

Дожди будут периодически падать в Украине до 27 декабря включительно. Кое-где они будут переходить в мокрый снег.

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Однако 28 декабря небо в Украине прояснится, и дожди прекратятся. Синоптики обещают 2 сухих и солнечных дня – 28 – 29 декабря. Так что на эти дни можете планировать себе прогулки, ведь погода вам не помешает. Правда, следует добавить, что осадки заберут с собой и несколько градусов.

Так, сухая погода принесет в Украину уменьшение температуры воздуха. На Западе синоптики обещают +2...+4 градуса, а на Севере и в Киеве – -1...+1 градуса. 29 декабря столбики термометров кое-где поднимутся на 1 – 2 градуса.

Добавим, что ветер будет практически не ощущаться. Он будет двигаться со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

США накрыла снежная буря

23 декабря США накрыла мощная снежная буря. Шторм сначала зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Мичиган, но постепенно он даже добрался до южного штата Техас. Из-за непогоды пришлось отменить 5 тысяч авиарейсов, а более миллиона человек остались без света.

В некоторых городах морозы так сильны, что местных жителей призывали не выходить на улицы. Известно, что 13 человек погибли.