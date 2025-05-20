Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Украине

По прогнозу синоптиков, 20 мая в Украине будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Впрочем, 21 мая осадки ожидаются только в восточных и юго-восточных, а 22 мая в западных областях. На остальной территории дождей не прогнозируют.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-западный, во вторник на Юге и Юго-Востоке местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью +4 – +10 градусов, в четверг в Украине +8 – +14 градусов. Днем 20 мая +12 – +18 градусов. Впрочем, далее, 21 – 22 мая, уже ожидается повышение температуры до +19 – +24 градусов.

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Прогноз погоды на 20 – 22 мая / Скриншоты из Укргидрометцентра