Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

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Дожди в Украине

Синоптик отметила, что апрель в Украине начнется достаточно спокойной весенней погодой. Ночью температура воздуха будет достигать +2 – +9 градусов, на юге до +11. Днем +8 – +15 градусов, несколько теплее в южных областях. Такая температура ожидается 1 – 3 апреля.

Завтра и послезавтра (1 и 2 апреля – 24 Канал) у нас еще временами будет дождливо. От небольших до умеренных осадков. Сегодня по некоторым восточным областям даже могут быть значительные осадки. Преимущественно это все дождь,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, что в четверг – пятницу уже будет преобладать поле повышенного давления. Больше прояснений, поэтому преимущественно уже без осадков. Дожди постепенно будут прекращаться уже со среды.

3 – 4 апреля дневные максимумы уже могут быть немного выше. Впрочем, расслабляться не стоит, подчеркнула синоптик. Добавила, уже в первые выходные апреля, по предварительным расчетам, в Украине снова ожидается ощутимое похолодание. Более того, в части областей может снова идти мокрый снег.