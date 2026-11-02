От ночных морозов до +14 градусов днем: какой будет погода в Украине на этой неделе

Погода

Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на сайте Meteoprog.

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Прогноз погоды на неделю

В понедельник, 2 ноября, ночью и утром небольшой дождь местами ожидается на севере Левобережья. Местами в регионах может образовываться туман. В западных областях температура воздуха ночью составит 0...+5 градусов, а днем поднимется до +6...+11 градусов. На остальной территории страны ожидается +4...+9 градусов ночью и +9...+14 градусов днем.

Во вторник, 3 ноября, небольшие дожди пройдут в Одесской и Винницкой областях, а также на Буковине. Температура воздуха в западных регионах ночью составит 0...+5 градусов, днем +6...+11 градусов. В остальных областях ночью ожидается +4...+9 градусов, а днем повышение до +9...+14 градусов.

В среду, 4 ноября, в южных областях и в Крыму синоптики прогнозируют дожди. В северных и западных областях температура воздуха будет колебаться в пределах -1…+4 градусов ночью и +4...+9 градусов днем. В остальных регионах ночная температура будет выше – +5...+10 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

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В четверг, 5 ноября, по всей территории страны осадков не ожидается под влиянием антициклона с запада. Ночью температура воздуха снизится до -2…+3 градусов, а днем столбики термометров будут показывать +3…+8 градусов. В Закарпатье будет несколько теплее – до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, сохранится погода без осадков. Температура воздуха составит -1...+4 градуса ночью и +5...+11 градусов днем.

В субботу, 7 ноября, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса, а днем повысится до +6...+11 градусов.

В воскресенье, 8 ноября, будет преобладать сухая и устойчивая погода в условиях повышенного атмосферного давления. Температура воздуха будет колебаться в пределах -2…+3 градусов ночью и +7...+12 градусов днем.