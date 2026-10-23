В Украине сохраняется октябрьская тепловая аномалия, – синоптик

Погода

Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Осеннее тепло пока останется

Синоптик пояснил, что в последние дни восточные и центральные области Украины оказались на западной периферии блокирующего антициклона и под влиянием южных воздушных потоков.

В то же время атлантические и южные циклоны приносят прохладные дожди на значительную часть Европы, а также охватывают западные и южные регионы Украины.

По прогнозу Постриганя, среднесуточная температура воздуха с прошлых выходных колеблется в пределах +11...+15 градусов, что превышает климатическую норму на 4 – 8 градусов.

Самые теплые октябри за весь период наблюдений зарегистрированы в 2020, 2023 и 2024 годах. А нынешний октябрь имеет все шансы пополнить их число– добавил специалист.

Так, до 27 октября в ночные часы столбики термометров будут показывать +6...+11 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +12...+17 градусов.

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Предварительные оценки свидетельствуют, что на следующей рабочей неделе атмосферная циркуляция начнет переходить в более прохладный режим. Впрочем, арктических вторжений пока не ожидается, поэтому осень и в дальнейшем будет удерживать "теплые позиции".

Постригань также привел данные, согласно которым за последние 30 лет осенний сезон в целом стал теплее на 1 градус, а количество осадков увеличилось на 20%. Больше всего потеплел именно октябрь, что особенно заметно в течение последнего десятилетия.

Именно из-за таких климатических изменений, отметил синоптик, начало отопительного сезона в регионах регулярно откладывается на одну-две недели.