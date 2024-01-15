Синоптик Укргидрометцентра в комментарии 24 Каналу рассказала, что ожидаются так называемые "погодные качели". Наталья Птуха отметила, что каждый день будет по-своему уникален.

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Чем будет удивлять погода в ближайшие трое суток

Синоптик заметила, что во вторник еще будет иметь влияние котловина циклона. Итак, завтра на Юге, днем в Донецкой и Луганской областях ожидается дождь, ночью с мокрым снегом.

В центральных, Харьковской, Сумской областях снег, днем с дождем, также ожидается гололедица и возможно налипание мокрого снега. Между тем на Западе и Севере местами небольшой снег.

То есть практически по всей территории осадки. Только разной фазы и интенсивности,

– заметила Птуха.

Этой ночью в западных и северных областях преимущественно 3 – 8 мороза, а днем 0 – 5 мороза. На остальной территории Украины ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 1 – 6 тепла.

Интересно, что уже 17 января на территорию Украины начнет распространять свое влияние антициклон. В большинстве областей будет преобладать без осадков. Однако в Карпатах днем и на Закарпатье возможен небольшой снег. Кроме того, ожидается понижение температуры.

Ночью на Юге, Востоке и Закарпатье 4 – 9 градусов мороза. На остальной территории 10 – 15 мороза. Днем 1 – 6. В северных, северо-восточных областях 4 – 9 мороза. Только на Юге и Закарпатье днем от 3 мороза до 2 тепла может быть.

Ночь на среду самая морозная по всей Украине, но не такие интенсивные морозы как были. На Черниговщине и Сумщине традиционно будут более низкие значения, но до -15, больше не ожидаем,

– заметила Наталья Птуха.

Интересно, что 18 января в Украине снова потеплеет. Так, ночью на Юге и Западе от 1 тепла до 4 мороза, днем 4 – 9 тепла. Кстати, в Крыму даже до +11.

Тем временем на Востоке и Северо-Востоке ночью 7 – 12 градусов мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла. Остальные территории ночью 4 – 9 мороза, днем 1 – 6 тепла.