Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Штормовое предупреждение на 23 – 24 марта

В воскресенье, 23 марта, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях усилится ветер. Порывы 15 – 20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение на 23 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Уже в понедельник, 24 марта, шквальный ветер будет по почти всей Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины. Порывы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий,

– подчеркнули в Укргидрометцентре.

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Штормовое предупреждение на 24 марта / Скриншот с Укргидрометцентра

Прогноз погоды на трое суток