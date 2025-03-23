Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Штормовое предупреждение на 23 – 24 марта
В воскресенье, 23 марта, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях усилится ветер. Порывы 15 – 20 метров в секунду.
Штормовое предупреждение на 23 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Уже в понедельник, 24 марта, шквальный ветер будет по почти всей Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины. Порывы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий,
– подчеркнули в Укргидрометцентре.
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Штормовое предупреждение на 24 марта / Скриншот с Укргидрометцентра
Прогноз погоды на трое суток
- По прогнозу Укргидрометцентра, 24 – 26 марта в Украине, кроме Юга, будут дожди, 24 марта на большей части территории днем порывы юго-восточного ветра 15 – 20 метров на секунду.
- Ночью +1 – +7 градусов, на Юге до +9. Днем +11 – +17 градусов.
- 24 марта в большинстве областей, 25 марта на Западе и Севере +7 – +13 градусов.