Так, во многих областях температура, вероятно, превысит +20 градусов. Когда и где больше всего пригреет, рассказывает 24 Канал.

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В конце октября снова потеплеет

По ориентировочным прогнозам, потепление ожидается в Украине уже в последние дни этого месяца.

30 октября 15 – 20 градусов, в южной части и на Прикарпатье 19 – 24,

– отметили синоптики.

Кстати говоря, согласно картам Укргидрометцентра 31 октября в большинстве областей столбики термометров могут превысить +20 градусов. В частности:

на Западе ночью 9 – 12, днем 19 – 21 градус тепла;

на Юге 11 – 14 и 20 – 23 соответственно;

в центральной части ночью 10 – 12, днем 19 – 21;

на Севере 8 – 11 и 18 – 20 соответственно;

на Востоке ночью 7 – 11, днем 17 – 19 градусов.

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Ориентировочный прогноз погоды на 31 октября / Скриншот из Укргидрометцентра