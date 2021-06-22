Метеорологи сообщают, что в последние дни практически на всей территории страны распространил свое влияние антициклон.

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При антициклоне в летний период погода является сухой, малооблачной и жаркой. Именно такие погодные условия сохранятся практически по всей территории нашей страны до конца этой недели,

– говорится в сообщении.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что на Юге и в Карпатах вероятны кратковременные локальные дожди и грозы, в остальных областях Украины – сухо.

температура воздуха будет высокой – отметки на термометрах будут достигать +31...+36 градусов.

Кроме этого, в Укргидрометцентре отметили, что ослабления адской жары стоит ожидать в субботу и воскресенье, 26 – 27 июня.

Именно в эти дни в Украину с запада начнет поступать более прохладный и влажный атлантический воздух,

– добавили метеорологи.