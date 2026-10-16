Группа застряла между горами Брескул и Пожижевская из-за резкого ухудшения погоды и истощения одной из участниц похода. О ситуации в горах сообщили горные спасатели Прикарпатья и ГСЧС.

Что происходит в горах

Погодные условия на Черногорском хребте резко ухудшились из-за наступления морозов и снежного покрова.

По информации спасателей, на горе Пип-Иван по состоянию на 08:45 утра 16 октября было облачно, видимость – существенно ограничена, скорость северного ветра достигала 12 метров в секунду, а температура воздуха опустилась до -5 °С.

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Сочетание сильного ветра, снега и мороза создает прямую угрозу жизни на открытых участках хребта. В таких условиях скорость передвижения значительно снижается, а риск переохлаждения и потери ориентации возрастает в разы.

Погода в горах / ГСЧС, горные спасатели Прикарпатья

Специалисты призывают туристов строго учитывать погодные условия и не пренебрегать собственной безопасностью. При подготовке к походу необходимо проверять прогнозы, выбирать посильный маршрут и при неблагоприятных условиях откладывать выход в горы.

Путешественникам напоминают о необходимости теплой и водонепроницаемой одежды, надежной обуви, фонариков, запаса провизии, воды, заряженных телефонов и внешних аккумуляторов, а также об информировании близких о своем графике и направлении движения.

Если погода ухудшилась уже на маршруте или кто-то из группы почувствовал ослабление сил, своевременно прекратите восхождение и оцените возможность безопасного возвращения,

– подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, что до конца текущей недели в большинстве областей Украины пойдут дожди.

На Правобережье заметно похолодает, тогда как на востоке и юго-востоке страны столбики термометров будут показывать более +20 градусов.