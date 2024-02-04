В Украине объявили о 1 уровне опасности, то есть желтый. На Западе и Юге днем местами порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
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Какой будет погода в регионах Украины
На всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ветер будет западный и северо-западный ориентировочно 7 – 12 метров в секунду.
Во всех регионах страны, кроме Закарпатья, порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду. На Западе и Юге днем местами 25 метров в секунду.
Ночью будет от 4 тепла до 1 градуса мороза, днем – 2 – 7 градусов тепла. На Закарпатье и на Юге 6 – 11 градусов тепла.
Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, и уровень опасности, то есть желтый.
5 февраля в Украине, кроме Закарпатья, порывы ветра 17 – 22 метров в секунду, на Западе и Юге днем местами 25 метров в секунду,
– объяснили синоптики.
В Киевской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами может быть дождь и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 17 – 22 метра в секунду.
Температура ночью 0 – 5 градусов тепла, днем 2 – 7 градуса тепла. В Киеве ночью 1 – 3 градуса тепла, днем 4 – 6 градусов тепла,
– рассказали в Укргидрометцентре.
Там объяснили, что погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Какой будет погода в городах Украины
- Киев – +4...+6
- Ужгород – +9...+11
- Львов – +5...+7
- Ивано-Франковск – +5...+7
- Тернополь – +5...+7
- Черновцы – +5...+7
- Хмельницкий – +4...+6
- Луцк – +4...+6
- Ровно – +3...+5
- Житомир – +3...+5
- Винница – +4...+6
- Одесса – +10...+12
- Николаев – +7...+9
- Херсон – +7...+9
- Симферополь – +8...+10
- Кропивницкий – +4...+6
- Черкассы – +4...+6
- Чернигов – +3...+5
- Сумы – +2...+4
- Полтава – +3...+5
- Днепр – +4...+6
- Запорожье – +6...+8
- Донецк – +3...+5
- Луганск – +2...+4
- Харьков – +2...+4
Прогноз погоды на 5 февраля / Фото Укргидрометцентр