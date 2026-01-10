До 20 градусов мороза и гололедица на дорогах: прогноз погоды в Украине на 11 января
В большинстве областей Украины в течение 11 января ожидается облачная погода со снегом и дождем. Синоптики прогнозируют значительные осадки, налипание мокрого снега и гололед.
На дорогах будет скользко, возможны порывы южного ветра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода в Украине 11 января?
Температура воздуха в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях ночью и днем составит 5 – 10 градусов мороза. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 тепла.
На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, без осадков, лишь в западных областях днем возможен небольшой снег. На дорогах местами ожидается гололедица.
Температура ночью составит 15 – 20 градусов мороза, днем – 9 – 14 градусов мороза. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
В каких областях возможна непогода?
В воскресенье, 11 января, в юго-восточной части Украины, а также днем на Харьковщине прогнозируют значительный снег, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед.
На дорогах ожидается гололедица, порывы южного ветра будут достигать 15– 20 метров в секунду. Синоптики объявили І уровень опасности - желтый.
Неблагоприятные погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Предупреждение об опасных явлениях / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в областных центрах 11 января?
- Киев -12...-10
- Ужгород -9...-7
- Львов -10...-8
- Ивано-Франковск -10...-8
- Тернополь -10...-8
- Черновцы -10...-8
- Хмельницкий -10...-8
- Луцк -10...-8
- Ровно -10...-8
- Житомир -12...-10
- Винница -10...-8
- Одесса -8...-6
- Николаев -8...-6
- Херсон -1...+1
- Симферополь -1...+1
- Кропивницкий -10...-8
- Черкассы -10...-8
- Чернигов -12...-10
- Сумы -12...-10
- Полтава -10...-8
- Днепр -8...-6
- Запорожье -1...+1
- Донецк 0...+2
- Луганск 0...+2
- Харьков -8...-6
Прогноз погоды в Украине на 11 января / Карта Укргидрометцентра
Что известно о непогоде, которая бушует в Украине?
В Киеве из-за зимней непогоды падали деревья, образовались катки, а провода обледенели, что привело к проблемам с электротранспортом. В Киевской области без света осталось 75 тысяч семей, полиция призвала граждан избегать пребывания вблизи обледенелых деревьев.
Кабинет Министров решил перевести учебные заведения на дистанционное обучение или каникулы из-за ухудшения погодных условий как минимум до 19 января. Решение о соответствующих изменениях в формате обучения будут принимать с учетом выводов комиссий по техногенно-экологической безопасности и реальной ситуации в регионах.
Из-за сильных снегопадов и гололеда в Украине по состоянию на обед 8 января было зафиксировано более 100 ДТП, на дорогах – значительные пробки. Сложнее всего было в западных областях. Сложные погодные условия продлятся как минимум до 19 января.