Однако в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в течение дня возможна переменная облачность. На западе Украины будет юго-западный ветер, тогда как в остальных регионах – юго-восточный со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха в ночь на Пасху будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов тепла, в Карпатах и на побережье морей – от +13 до +18 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +19...+21;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +20...+22;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +20...+22;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +21...+23;
- Винница +21...+23;
- Одесса +20...+22;
- Николаев +20...+22;
- Херсон +21...+23;
- Симферополь +19...+21;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +21...+23;
- Чернигов +21...+23;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +20...+22;
- Днепр +20...+22;
- Запорожье +20...+22;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +23...+25;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды в Украине на 20 апреля / Скриншот карты Укргидрометцентра
Заметим, что ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасных погодных условиях в западных областях Украины. Там с 18 по 19 апреля возможны сильные дожди, грозы и град.