Однако в западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, в течение дня возможна переменная облачность. На западе Украины будет юго-западный ветер, тогда как в остальных регионах – юго-восточный со скоростью до 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь на Пасху будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла. Днем столбики термометров будут показывать от +19 до +24 градусов тепла, в Карпатах и на побережье морей – от +13 до +18 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +22...+24;

Ужгород +19...+21;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +20...+22;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +20...+22;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +21...+23;

Винница +21...+23;

Одесса +20...+22;

Николаев +20...+22;

Херсон +21...+23;

Симферополь +19...+21;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +21...+23;

Сумы +21...+23;

Полтава +20...+22;

Днепр +20...+22;

Запорожье +20...+22;

Донецк +22...+24;

Луганск +23...+25;

Харьков +21...+23.

Прогноз погоды в Украине на 20 апреля / Скриншот карты Укргидрометцентра

Заметим, что ранее в Укргидрометцентре предупредили об опасных погодных условиях в западных областях Украины. Там с 18 по 19 апреля возможны сильные дожди, грозы и град.