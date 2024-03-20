Однако, к счастью, сильных ветров не ожидается. Ветер будет преимущественно северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

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В каких регионах прогнозируют осадки

Синоптики сообщили, что в целом по стране будет облачно с прояснениями.

В южных, центральных областях, а также в Черновицкой, ночью и в Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Однако в западных и южных областях ночью и утром местами будет туман.



Температура в среднем по стране ночью составит от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 7 – 12 градусов тепла. Между тем на высокогорье Карпат ночью 2 – 7 градусов мороза, днем 1 – 6 градусов тепла.

Всего днем в областных центрах столбики термометров будут показывать такую температуру:

Киев – +8...+10

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+10

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +7...+10

Черновцы – +7...+9

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +7...+9

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Сумы – +6...+8

Полтава – +7...+9

Днепр – +7...+9

Запорожье – +7...+9

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +7...+9

Прогноз погоды на 21 марта по Киевской области

Ночью в регионе и столице следует ждать небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Однако день пройдет без осадков.

В Киеве температура ночью составит 1 – 3 градуса тепла, днем 9 – 11 градусов тепла.

Зато по области ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 7 – 12 градусов тепла.

