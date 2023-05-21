В понедельник ветер будет северо-восточный и восточный, 5 – 10 метров в секунду, в некоторых городах дождь. В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей следует достать зонтики.

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Какая будет погода в Украине 22 мая

В целом, в Украине прогнозируют облачность с прояснениями. В южных и восточных областях и в большинстве центральных и Сумской областей днем местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, в западных, северных областях и Винницкой области 6 – 11 градусов.

Прогноз погоды по Киевской области на 22 мая

В Киевской области и столице тоже будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. В регионе температура ночью будет +6...+11, днем +18...23. В Киеве же ночью около 10 градусов, днем +21...+23.

Погода днем в областных центрах

Киев – +21...+23

Ужгород – +21...+23

Львов – +19…+21

Ивано-Франковск – +19…+21

Тернополь – +19…+21

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +19…+21

Одесса – +22...+24

Николаев – +21...+23

Херсон – +21...+23

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +20...+22

Сумы – +20...+22

Полтава – +20...+22

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +21...+23

Луганск – +21...+23

Харьков – +21...+23



Прогноз погоды на 22 мая / Укргидрометцентр.