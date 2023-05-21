В понедельник ветер будет северо-восточный и восточный, 5 – 10 метров в секунду, в некоторых городах дождь. В Укргидрометцентре рассказали, жителям каких областей следует достать зонтики.

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Какая будет погода в Украине 22 мая

В целом, в Украине прогнозируют облачность с прояснениями. В южных и восточных областях и в большинстве центральных и Сумской областей днем местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков.

Температура будет колебаться от 9 до 14 градусов тепла, в западных, северных областях и Винницкой области 6 – 11 градусов.

Прогноз погоды по Киевской области на 22 мая

В Киевской области и столице тоже будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. В регионе температура ночью будет +6...+11, днем +18...23. В Киеве же ночью около 10 градусов, днем +21...+23.

Погода днем в областных центрах

  • Киев – +21...+23
  • Ужгород – +21...+23
  • Львов – +19…+21
  • Ивано-Франковск – +19…+21
  • Тернополь – +19…+21
  • Черновцы – +19…+21
  • Хмельницкий – +19…+21
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +19...+21
  • Винница – +19…+21
  • Одесса – +22...+24
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +21...+23
  • Черкассы – +20...+22
  • Чернигов – +20...+22
  • Сумы – +20...+22
  • Полтава – +20...+22
  • Днепр – +20...+22
  • Запорожье – +21...+23
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +21...+23
  • Харьков – +21...+23


Прогноз погоды на 22 мая / Укргидрометцентр.