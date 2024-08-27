Жителям каких регионов стоит прихватить с собой зонтик, а каким – солнцезащитный крем, рассказывает 24 Канал.

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Погода в Украине

Синоптики прогнозируют 28 августа переменную облачность. В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях кратковременный дождь, местами гроза, однако на остальной территории осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью не будет превышать +18...+23, в западных и северных областях будет несколько прохладнее – +15...+20. Днем же отметки термометра будут показывать +29...+34, на побережье морей будет +26...+31.

Погода в областных центрах

Киев +29...+31

Ужгород +31...+33

Львов +29...+31

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +31...+33

Черновцы +29...+31

Хмельницкий +31...+33

Луцк +29...+31

Ровно +31...+33

Житомир +30...+32

Винница +31...+33

Одесса +27...+29

Николаев +31...+33

Херсон +30...+32

Симферополь +27...+29

Кропивницкий +29...+31

Черкассы +29...+31

Чернигов +31...+33

Сумы +30...+32

Полтава +31...+33

Днепр +31...+33

Запорожье +31...+33

Донецк +32...+34

Луганск +31...+33

Харьков +31...+33