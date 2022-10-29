После холодного и мокрого сентября погода словно извиняется у жителей Запада Украины. Ведь почти весь октябрь там было тепло. Такую же погоду обещают и в первой декаде ноября.

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Ноябрь будет удивлять украинцев теплом

В первые дни третьего месяца осени воздух во Львове прогреется до +18 градусов. На выходных 5 – 6 ноября придет короткое похолодание. Столбики термометров опустятся до +9 градусов, а с неба будет падать дождь. Однако готовиться к холодам не стоит, ведь 9 ноября сильно потеплеет.

Синоптики обещают, что воздух прогреется до +19 градусов. Небо будет солнечным и ясным до 13 ноября.

Резкое похолодание придет 14 ноября. Температура воздуха опустится до нуля, а ночью ударят морозы. Синоптики даже обещают снег. После этого периода значительного потепления уже не последует.

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В Украине фиксируют сильное потепление

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что из-за изменения климата температура воздуха в Украине бьет рекорды. К примеру, средняя температура января – февраля за последние несколько десятков лет выросла на 2,5 градуса. Такой показатель очень высокий.