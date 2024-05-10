В то же время на большей части наших территорий ожидают дожди. Несмотря на это, температура по Украине не будет опускаться ниже +14 градусов днем.
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Погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что небо 11 мая будет облачным, однако с прояснениями.
Ночью на большей части Украины осадки не ожидаются, за исключением Черниговской и Сумской областей. Днем же будет более влажно. Небольшой дождь прогнозируют по всей территории, кроме южной части. Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Отмечается, что температура ночью не будет превышать +5...+10 градусов, днем же будет колебаться в диапазоне +14...+19 градусов. На Закарпатье, в южной, и юго-восточной частях воздух будет прогреваться до +22 градусов.
Погода в столице
Как и на остальной территории Украины, в Киевской области в субботу ожидают облачную погоду, однако с прояснениями. Ночью осадков не будет, но днем местами небольшой дождь.
Температура по области ночью будет достигать +5...+10 градусов, днем – +14...+19. В самой же столице ночью отметки термометра будут показывать +8...+10 градусов. Днем ожидают до +16...+18 градусов.
Какой будет погода в регионах Украины
- Киев – +16...+18
- Ужгород – +19...+21
- Львов – +16...+18
- Ивано-Франковск – +18...+20
- Тернополь – +16...+18
- Черновцы – +17...+19
- Хмельницкий – +17...+19
- Луцк – +14...+16
- Ровно – +15...+17
- Житомир – +16...+18
- Винница – +18...+20
- Одесса – +19...+21
- Николаев – +19...+21
- Херсон – +20...+22
- Симферополь – +19...+21
- Кропивницкий – +18...+20
- Черкассы – +17...+19
- Чернигов – +15...+17
- Сумы – +14...+16
- Полтава – +17...+19
- Днепр – +18...+20
- Запорожье – +20...+22
- Донецк – +18...+20
- Луганск – +18...+20
- Харьков – +16...+18
Погода на 11 мая 2024 года / Фото Укргидрометцентр