Эта зима в Украине будет теплее предыдущей. Об этом в интервью 24 каналу рассказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Морозы будут сильные, но не продолжительные

Метеоролог заверил, что слишком холодной зимы в Украине не будет. На северо-востоке температура воздуха может опуститься до -20 градусов, а на Востоке – до -25 градусов. Однако такие холодные периоды будут короткими. Сильно замерзнуть украинцы не успеют.

В целом температурный режим зимой будет выше нормы. Не намного, но все равно выше. Это дает надежду, что долгих похолоданий не будет,

– объяснил Кульбида.

Первого снега в октябре украинцам ждать не стоит. За исключением Карпат, ведь это особый регион. Впервые этой осенью там было заснежено еще в сентябре. Во всех других регионах страны снег возможен в ноябре. Однако он будет мокрым и быстро таять.

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Кстати, температура воздуха в январе и феврале в Украине выросла на 2-2,5 градуса. По словам Кульбиды, это – "ужасное потепление". В то же время, этот процесс останавливаться не будет. Напротив – тенденция идет к еще большему росту температуры.

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