Погода в Украине будет неустойчивой. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

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Сейчас погодные условия в Украине отличаются изменчивостью и неустойчивым характером. Наблюдаются осадки разного вида, кое-где сформировался снежный покров, а температура воздуха "скачет" от положительных до отрицательных значений и наоборот,

– рассказал Кибальчич.

В выходные погода также будет неустойчивой. Главной причиной этого станет активный южный циклон. Он испортит в Украине погоду и неравномерно распределит температуру воздуха.

Какая будет погода в субботу, 19 ноября

Днем на Западе снег не идет. Температура воздуха будет колебаться в пределах -3...+2 градуса. На дорогах – гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

На Севере и Киеве погода будет сложной. Кибальчич предупредил про сильный мокрый снег, вьюги и местами снежные заносы. Утром и днем ветер будет достигать штормовых порывов. Температура воздуха будет такой же, как и в западных областях.

В Центре Украины вместо снега будет идти дождь. На дорогах гололедица и туман, поэтому водителям следует быть осторожными. Кстати, днем температура воздуха будет достаточно комфортной – +4…+12 градусов.

В южных областях выпадет дождь, а местами даже грозы. Они будут сопровождаться сильным штормовым ветром. Столбики термометров покажут +11...+16 градусов, а в Крыму вообще до +20 градусов.

На Востоке Украины будет дождь. Мокрый снег и гололедица возможны только в Харьковской области. Ветер также будет штормовым, а максимальная температура воздуха – 9 градусов. Во всех других восточных областях синоптик прогнозирует дожди, однако более высокую температуру.

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Прогноз погоды на воскресенье, 20 ноября

На Западе будет снег только на Подолье и Буковине. Правда, это будет мокрый снег, и он будет падать только до обеда. На дорогах будет затруднено движение – синоптик прогнозирует туман и гололедицу. Температура воздуха будет на градус выше, чем в субботу.

На Севере Кибальчич прогнозирует холодную погоду -5...0 градусов, а ночью до -10 градусов . Там также будут туманы и гололедица.

На Востоке и на юге Украины дожди задержатся и на воскресенье. В то же время, столбики термометров опустятся на 2 градуса.