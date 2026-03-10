Синоптик ответила, будет ли резкое изменение погоды на этой неделе

Теплая и комфортная погода еще сохранится на территории Украины на этой неделе. Значительного повышения температурных показателей в ближайшее время не будет, в то же время местами до сих пор возможны снижения ниже 0.

Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для УНИАН.

Какой будет погода на этой неделе?

Наталья Птуха рассказала, что, согласно текущим прогнозам Укргидрометцентра, высоких температур в течение этой недели еще не будет, пока предусматривают максимально стабильные и однообразные условия в антициклоне.

Все время преимущественно ясно или небольшая облачность. То есть в дневные часы – это солнечные будут дни, а в ночные часы – прояснения. И за счет этого немножечко выхолаживания может быть. Но температурные показатели чрезвычайно стабильные,

– рассказала она.

По ее словам, в большинстве областей ночные температуры будут превышать отметку +5 градусов, однако местами еще возможны снижения до 2 градусов мороза, вызванные ясным небом ночью и весенней воздушной массой.

В дневные часы температура воздуха вырастет до 10 градусов тепла, местами пригреет до 17 градусов тепла. Наиболее прохладно пока будет в Карпатах, Черниговской и Сумской областях – от 6 до 11 градусов тепла днем.

Что прогнозировали на эту неделю раньше?