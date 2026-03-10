Синоптикиня відповіла, чи буде різка зміна погоди цього тижня

Тепла та комфортна погода ще утримається на території України цього тижня. Значного підвищення температурних показників найближчим часом не буде, водночас подекуди досі можливі зниження нижче 0.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для УНІАН.

Дивіться також У Києві настала метеорологічна весна: зима була аномально короткою

Якою буде погода цього тижня?

Наталія Птуха розповіла, що, згідно з поточними прогнозами Укргідрометцентру, високих температур протягом цього тижня ще не буде, поки передбачають максимально стабільні та одноманітні умови в антициклоні.

Весь час переважно ясно або невелика хмарність. Тобто в денні години – це сонячні будуть дні, а в нічні години – прояснення. І за рахунок цього трішечки вихолодження може бути. Але температурні показники надзвичайно стабільні,

– розповіла вона.

За її словами, у більшості областей нічні температури перевищуватимуть позначку +5 градусів, проте місцями ще можливі зниження до 2 градусів морозу, спричинені ясним небом уночі та весняною повітряною масою.

У денні години температура повітря зросте до 10 градусів тепла, подекуди пригріє до 17 градусів тепла. Найбільш прохолодно поки буде у Карпатах, Чернігівській і Сумській областях – від 6 до 11 градусів тепла вдень.

Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті у сервісі 24 Каналу.

Що прогнозували на цей тиждень раніше?