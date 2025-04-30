Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 1 мая

В первый день мая в Украине ожидают переменную облачность и отсутствие осадков. Правда, в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10, а на побережье морей – до 13+. Днем синоптики обещают от +19 до +24, однако в северной части страны будет прохладнее – от +15 до +20.

Ветер ночью будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Днем – преимущественно северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, а в северных и центральных областях прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах

  • Киев +16...+18;
  • Ужгород +21...+23;
  • Львов +18...+20;
  • Ивано-Франковск +19...+21;
  • Тернополь +19...+21;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +19...+21;
  • Луцк +17...+19;
  • Ровно +17...+19;
  • Житомир +17...+19;
  • Винница +19...+21;
  • Одесса +19...+21;
  • Николаев +22...+24;
  • Херсон +22...+24;
  • Симферополь +20...+22;
  • Кропивницкий +21...+23;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +16...+18;
  • Сумы +15...+17;
  • Полтава +20...+22;
  • Днепр +21...+23;
  • Запорожье +21...+23;
  • Донецк +22...+24;
  • Луганск +21...+23;
  • Харьков +20...+22.

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Температура воздуха в областных центрах Украины 1 мая в областных центрах УкраиныПрогноз погоды на 1 мая / Карта Укргидрометцентра