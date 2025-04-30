Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 1 мая

В первый день мая в Украине ожидают переменную облачность и отсутствие осадков. Правда, в западных, северных, северных центральных и Харьковской областях местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10, а на побережье морей – до 13+. Днем синоптики обещают от +19 до +24, однако в северной части страны будет прохладнее – от +15 до +20.

Ветер ночью будет переменных направлений, от 3 до 8 метров в секунду. Днем – преимущественно северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, а в северных и центральных областях прогнозируют порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура в областных центрах

Киев +16...+18;

Ужгород +21...+23;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +19...+21;

Тернополь +19...+21;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +19...+21;

Луцк +17...+19;

Ровно +17...+19;

Житомир +17...+19;

Винница +19...+21;

Одесса +19...+21;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +16...+18;

Сумы +15...+17;

Полтава +20...+22;

Днепр +21...+23;

Запорожье +21...+23;

Донецк +22...+24;

Луганск +21...+23;

Харьков +20...+22.

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Прогноз погоды на 1 мая / Карта Укргидрометцентра