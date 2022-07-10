Почти во всех областях осадки прогнозируют как ночью, так и днем. По всей стране температура воздуха будет колебаться в пределах от +16 до +29 градусов.

Интересно Адская жара вернется: синоптики прогнозируют вплоть до +39 градусов

Прогноз погоды в регионах

На Западе 11 июля будет прохладнее – воздух разогреется до +16...+22 градуса. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди.

На Севере будет несколько теплее – +21...+25 градусов, но без осадков не обойдется. В Черниговской и Сумской областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и шквального ветра.

В Центре, Севере и Востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+29 градусов. Штормовые предупреждения объявили на территории Полтавской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В Киеве температура воздуха будет +23...+25 градусов. Ночью осадки не предсказывают, но вот днем столицу, как и всю страну, накроют грозы.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 11 июля на Юге и Востоке ослабнет жара. В то же время, грозы накроют Восток и Запад страны, Сумщину и отдельные районы Днепропетровской области. На остальной территории страны ожидают дожди, которые будут чередоваться с прояснениями.

Однако Диденко отмечает, что при осадках возможен порывистый ветер. В то же время, серьезные осадки могут обойти столицу.

В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха, +23, +24 градуса. Серьезный дождь в столице маловероятен, разве иногда по области может что-то появиться,

– рассказала Диденко.

Погода в городах

Ужгород – +20...+22

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +21...+23

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +21...+23

Сумы – +20...+22

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +26...+28

Донецк – +24...+26

Луганск – +24...+26

Харьков – +21...+23

Киев – +23...+25



Погода в Украине 11 июля / Карта Укргидрометцентра