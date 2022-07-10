Почти во всех областях осадки прогнозируют как ночью, так и днем. По всей стране температура воздуха будет колебаться в пределах от +16 до +29 градусов.
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Прогноз погоды в регионах
На Западе 11 июля будет прохладнее – воздух разогреется до +16...+22 градуса. Ночью и днем синоптики прогнозируют дожди.
На Севере будет несколько теплее – +21...+25 градусов, но без осадков не обойдется. В Черниговской и Сумской областях синоптики объявили штормовое предупреждение из-за возможного града и шквального ветра.
В Центре, Севере и Востоке температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+29 градусов. Штормовые предупреждения объявили на территории Полтавской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
В Киеве температура воздуха будет +23...+25 градусов. Ночью осадки не предсказывают, но вот днем столицу, как и всю страну, накроют грозы.
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Синоптик Наталья Диденко отметила, что 11 июля на Юге и Востоке ослабнет жара. В то же время, грозы накроют Восток и Запад страны, Сумщину и отдельные районы Днепропетровской области. На остальной территории страны ожидают дожди, которые будут чередоваться с прояснениями.
Однако Диденко отмечает, что при осадках возможен порывистый ветер. В то же время, серьезные осадки могут обойти столицу.
В Киеве понедельник обещает комфортную температуру воздуха, +23, +24 градуса. Серьезный дождь в столице маловероятен, разве иногда по области может что-то появиться,
– рассказала Диденко.
Погода в городах
Ужгород – +20...+22
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +21...+23
Винница – +23...+25
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +21...+23
Сумы – +20...+22
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +26...+28
Донецк – +24...+26
Луганск – +24...+26
Харьков – +21...+23
Киев – +23...+25
Погода в Украине 11 июля / Карта Укргидрометцентра