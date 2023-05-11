К украинцам вернулось долгожданное потепление. Однако в некоторых регионах ожидается кратковременный дождь.

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Какая погода будет в областях

Синоптики говорят, что погода в Украине будет без осадков, лишь на северо-востоке страны днем ожидают небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет господствовать преимущественно северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура ночью преимущественно будет 2-7 градусов тепла, днем 15-20 градусов. В то же время на высокогорье Карпат ожидают ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов.

Отдельно добавим о погоде в Киевской области. По прогнозам синоптиков, температура по области ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – 15-20 градусов. В самой столице ожидают ночью 5-7 градусов тепла, днем - 18-20 градусов.

Пожарная опасность в регионах

По словам экспертов, 11-14 мая в северных, центральных, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Харьковской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности по Украине / Фото Укргидрометцентра

Погода в городах

Киев – +18...+20

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +16...+18

Ровно – +17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – +16...+18

Одесса – +17...+19

Николаев – +18...+20

Херсон – +18...+20

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +18...+20

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +17...+19

Сумы – +17...+19

Полтава – +17...+19

Днепр – +17...+19

Запорожье – +17...+19

Донецк – +17...+19

Луганск – +17...+19

Харьков – +17...+19

Прогноз погоды в Украине на 12 мая / Фото Укргидрометцентра