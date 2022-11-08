Похолодание придет во все регионы Украины. Просто кое-где оно будет не таким сильным.

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Морозы и снег: где больше всего похолодает

В западных областях в середине недели температура воздуха опустится до +5 градусов, а ночью -2 градусов. При этом небо будет достаточно ясным. К концу недели, в частности в воскресенье, 20 ноября, столбики термометров поднимутся до +11 градусов, но зато начнется дождь.

В Киеве похолодание будет сильнее. 17 ноября температура воздуха днем опустится до 0 градусов, а ночью – до -3 градусов. 18 – 19 ноября местами возможен снег с дождем.

Холоднее всего будет на Востоке Украины. Там синоптики прогнозируют до -3 градусов днем и -5 градусов ночью. Морозы будут царить почти всю неделю, кроме понедельника, 14 ноября. В среду в регионе возможен снег.

Обратите внимание! По данным синоптического ресурса, в последние дни ноября столбики термометров в восточных областях опустятся до -10 градусов. В первой декаде декабря ночью могут ударить морозы до -18 градусов.

В южных областях традиционно будет теплее. Минимально температура воздуха опустится до +5 градусов, и всего на один день – 16 ноября. После этого воздух начнет прогреваться, и уже 19 ноября будет светить солнце, а термометры покажут +14 градусов.