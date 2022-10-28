На сколько прогреется воздух в Украине
Такой положительный прогноз дал синоптик Игорь Кибальчич. Он отметил, что в третьей декаде октября на значительной территории Украины установилась теплая и влажная погода.
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Так что температура воздуха к концу октября будет на 4 – 6 градусов выше нормы. Теплую погоду синоптик обещает в южных и западных областях.
Слабовыраженные атмосферные фронты в субботу и воскресенье станут причиной небольших кратковременных дождей в большинстве областей Украины. Возможны также местами утренние и ночные туманы,
– рассказал Кибальчич.
Прогноз погоды на субботу, 29 октября
В западных и южных областях облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется до +16…+21 градусов. На Севере Украины возможен небольшой дождь, а столбики термометров покажут +12…+17 градусов.
В центральных областях сухо. Небольшой дождь возможен только к вечеру. Воздух прогреется до +13...+18 градусов, а ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
На Востоке столбики термометров покажут +10…+15 градусов. Дождь возможен только в Харьковской области.
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Прогноз погоды на воскресенье, 30 октября
На Западе обещают мелкий дождь, а в Прикарпатье – умеренный. Столбики термометров опустятся до +13...+18 градусов. На Севере дождя не будет, но воздух прогнозируется холоднее – +10...+15 градусов.
В Центре Украины погода будет такой же, как и в субботу. В то же время на Юге прогнозируют +14...+19 градусов. В восточных областях столбики термометров покажут +7...+12 градусов.